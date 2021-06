“Case per anziani umbre: oltre i proclami ancora nulla di fatto dalla Regione. Strutture in grande difficoltà”

È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Michele Bettarelli, annunciando la presentazione di una interrogazione alla Giunta

“per chiedere conto degli impegni presi nella mozione approvata all’unanimità a maggio dall’Assemblea legislativa circa una programmazione finalizzata a salvaguardare strutture e posti di lavoro; il riconoscimento delle risorse previste nel decreto Ristori; un contributo compensativo per i maggiori costi sostenuti durante l’emergenza Coronavirus; e infine la revisione delle tariffe a carico della Regione. Avevamo temuto – spiega Bettarelli – che l’assenza della presidente Tesei, dell’assessore alla Sanità Coletto e dell’assessore al Bilancio Agabiti durante la discussione e votazione della mozione sulle strutture di ricovero pubbliche e private per anziani durante l’Assemblea legislativa dell’ 11 Maggio scorso, fosse un chiaro segnale di disinteresse della Giunta per le serie situazioni in cui versano le nostre case per anziani. Ma oggi, ad un mese e mezzo dall’approvazione all’unanimità di quell’atto che prevedeva sostegni economici e revisione delle tariffe a carico della Regione, nemmeno un centesimo è arrivato nelle casse delle strutture umbre. In questi mesi abbiamo chiesto più volte attenzione per queste strutture che hanno protetto i più fragili nei mesi più cruenti della pandemia e che oggi sono economicamente stremate dagli effetti dell’emergenza Coronavirus. Audizioni in Commissione, interrogazioni presentate, fino alla protesta davanti alla sede Consiglio regionale, al fianco di sindaci e dirigenti delle case per anziani, costretti a manifestare perché completamente ignorati dalla Regione. Ad oggi tuttavia, al di là dei comunicati stampa, degli annunci e dell’atto approvato all’unanimità, nemmeno un centesimo è arrivato alle case per anziani umbre che continuano a registrare la totale assenza della presidente Tesei e della Giunta regionale”.