#CantineAperteInsieme: le cantine dell’Umbria aprono alle degustazioni online. Visite virtuali e particolari offerte di pacchetti enoturistici da vivere insieme appena possibile

Si terrà come di consueto nell’ultimo fine settimana di maggio l’appuntamento più amato dagli enoappassionati di tutta Italia, quello con Cantine Aperte, che quest’anno sarà in versione online e social, a causa delle norme di contenimento del Covid19.

Il prossimo 30 e 31 maggio, dunque, molteplici saranno le iniziative virtuali che le cantine dell’Umbria realizzeranno sul web per un’edizione speciale dell’evento, rinominata #CantineAperteInsieme. L’obiettivo, infatti, è sempre quello di stare insieme, cantine e wine lovers, per trascorrere un fine settimana all’insegna del piacere di un buon bicchiere di vino, del bere consapevole, della promozione della cultura enogastronomia di un territorio, nell’attesa di potersi rincontrare quanto prima.

Dallo scorso 20 maggio è attiva sulla piattaforma iorestoacasa.delivery, progetto senza fini di lucro nato per aiutare a ridurre il più possibile gli spostamenti e permettere alle realtà produttive di raggiungere i propri clienti, la speciale sezione #CantineAperteInsieme, in cui tutte le cantine aderenti propongono i propri vini, iniziative e pacchetti enoturistici.

Sabato 30 e domenica 31 maggio, per l’intera giornata, sui social Facebook e Instagram delle singole aziende, così come del Movimento Turismo del Vino nazionale e regionale si succederanno le molteplici attività virtuali ideate e realizzate dalle cantine stesse, alle quali si potrà partecipare semplicemente collegandosi con pc o smartphone.

Partecipare a #CantineAperteInsieme, sarà, dunque, ancora più semplice. Si potranno ordinare i vini preferiti, che saranno consegnati a domicilio o ritirati con asporto in cantina, per poi partecipare alle degustazioni online, oppure assistere alle dirette dalle cantine, condividere il piacere di una visita ai vigneti e alla cantina, seppur virtuale, brindare insieme per darsi appuntamento appena possibile.

“L’Umbria – ha spiegato il Presidente di MTV Umbria, Filippo Antonelli – ha sempre avuto un trend crescente di presenze durante Cantine Aperte, anche tra gli stranieri. Un trend che si conferma anche nel corso dell’anno sia in occasione di altri appuntamenti firmati da MTV, sia nei fine settimana in cui le nostre cantine restano aperte singolarmente per degustazioni, visite, acquisti. Segno che c’è voglia di conoscere e apprezzare il nostro vino e la nostra cultura. Siamo certi che, proprio per questo, molti appassionati enoturisti non vorranno mancare l’appuntamento con Cantine Aperte Insieme, per incontrarci oggi sui social, ma presto direttamente in cantina. L’Umbria, come ho già avuto modo di dire, è il luogo ideale per il turismo della ripartenza, con i suoi borghi, la sua natura incontaminata, gli spazi aperti, la sua accoglienza.”

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

Queste le Cantine Aperte Insieme dell’Umbria (tutte le iniziative social delle cantine saranno rilanciate sui social del Movimento Turismo del Vino Umbria):

Cantina Chiorri

Speciali offerte e pacchetti di degustazione e soggiorno in cantina su iorestoacasa.delivery. Sui social dalla cantina, sabato 30 maggio alle 18 il primo appuntamento con il vignaiolo, mentre domenica 31, la visita virtuale della cantina e degustazione in cantina con il vignaiolo a partire dalle ore 12 circa.

Cantina Goretti (domenica 31 maggio)

Speciali offerte di vini con degustazione in omaggio su iorestoacasa.delivery.. In occasione di Cantine Aperte Insieme, sui social dell’azienda, visite virtuali delle cantina e virtual tasting.

Cantina Baldassarri

Speciali offerte di vini e pacchetti enoturistici con tour e degustazioni di vino e prodotti tipici del territorio. Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda.

Le Cimate

Speciali offerte su iorestoacasa.delivery con consegna a domicilio in tutta Italia. In omaggio una degustazione in cantina per ogni acquisto di vino. Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda.

Lungarotti

Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 appuntamento sui social per visite virtuali in cantina e ai vigneti di Torgiano e Montefalco e al Museo del Vino. Inoltre, degustazioni tecniche di Torre di Giano, Rubesco e Sagrantino, accompagnati da abbinamenti della più tipica cucina umbra, e degustazione guidata di Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2015. La cantina è presente anche su iorestoacasa.delivery.

Scacciadiavoli

Su iorestoacasa.delivery si potranno acquistare i vini della cantina ricevendo una degustazione in omaggio, più Gift Card Wine Tasting e visite in cantina da prenotare.

Sui social, saluto del vignaiolo e brindisi con il produttore in diretta social sui canali dell’azienda, ma anche visita virtuale del vigneto e della cantina, in entrambe le giornate alle 11, alle 15 e alle 17. Le iniziative saranno ricondivise sui social di Movimento Turismo del Vino Umbria.

Di Filippo

Speciali offerte su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Tenute dei Mori

Speciali offerte e pacchetti di degustazione su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Cantina Sasso dei Lupi (sabato 30 maggio)

Speciali offerte e pacchetti di degustazione su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Sportoletti

Speciali offerte di vini su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Terre de Trinci

Speciali offerte di vini e pacchetti enoturistici con tour e degustazioni di vino e prodotti tipici del territorio su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Saio

Speciali offerte di vini e pacchetti enoturistici con tour e degustazioni di vino e prodotti tipici del territorio (Gift Card Pic nic nel Vigneto di Assisi e Gift card Scorci di Assisi). In omaggio, un calice per due persone da godersi nel vigneto, ammirando Assisi.

Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Azienda Agraria Carini

Speciali offerte di vini e pacchetti enoturistici con tour e degustazioni di vino e prodotti tipici del territorio su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Terre Margaritelli

Speciali offerte di vini su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Cantine Zanchi

Evento digitale su Facebook “Cantine Zanchi Aperte Memories”, due giorni di condivisione con i follower dei momenti più belli delle passate edizioni. Un’occasione per rivivere insieme gli ultimi 15 anni di Cantine Aperte con foto e video pubblicati dall’azienda ma anche da tutti coloro che vorranno partecipare condividendo i momenti passati nella cantina. Sarà sufficiente fare dei post localizzati presso Cantine Zanchi utilizzando gli hashtag #cantineAperteInsieme e #CantineZanchiAperte.

Sarà possibile inoltre fare delle degustazioni virtuali acquistando i pacchetti su iorestoacasa.delivery o inviando un email a mail@cantinezanchi.it

Cantina Mevante

Speciali offerte di vini su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.

Cantina Colle del Magghio

Speciali offerte di vini su iorestoacasa.delivery. Per le attività social di sabato 30 e domenica 31 maggio seguire la pagina Facebook e Instagram dell’azienda e di MTV Umbria.