Automigliorgas sfida la crisi con un nuovo impianto di GNL Metano liquido

L’azienda perugina ha avviato la distribuzione di GNL presso la stazione di servizio, di proprietà, in via Corcianese a Santa Sabina. E’ il 71esimo impianto in Italia di GNL Metano liquido

Automigliorgas sfida la crisi ‘post lockdown’ con una nuova iniziativa imprenditoriale legata alla vendita di Metano liquido. Dopo aver inaugurato il primo impianto di GNL a Perugia in via G. Benucci a Balanzano nell’ottobre del 2018, l’azienda perugina di proprietà della famiglia Paoletti raddoppia l’offerta in via Corcianese a Santa Sabina.

Il distributore, già operante da anni nella vendita al dettaglio di carburanti tradizionali, dal 18 maggio ha ufficialmente avviato il servizio di GNL liquido per automezzi pesanti e rigassificato per autovetture.

Quello di Santa Sabina di proprietà di Automigliorgas è il 71esimo impianto sul territorio nazionale.

“Stiamo dando continuità – dichiara il titolare Giosuè Paoletti – alla nostra politica di intensificare l’offerta di carburanti sempre più in linea con il rispetto dell’ambiente, quali metano e GPL e con le esigenze di risparmio di autotrasportatori e automobilisti. Avevamo pensato a questo impianto circa un anno fa e ci siamo trovati nella possibilità di avviarlo proprio in piena emergenza sanitaria, dando un segnale forte di ripartenza e di continuità dei nostri servizi. Il momento non è dei migliori, ma contiamo in una pronta ripresa del nostro territorio e in una maggiore sensibilizzazione di aziende e automobilisti, che per il futuro possano optare sempre di più per mezzi a metano e GPL”.

L’impianto GNL di via Corcianese, situato proprio di fronte alla Nestlè, è aperto dalle 7 alle 20 tutti i giorni, festivi compresi, con operatori addetti altamente qualificati.