“Bonus 110, serve revisione del prezzario regionale e sburocratizzazione per più velocità”

“Se è vero che entro luglio arriveranno i nuovi provvedimenti regionali sull’urbanistica, come annunciato dall’assessore Melasecche nell’ultimo question time, è necessario anche lavorare per una revisione del prezzario regionale, in linea con quanto avvenuto nelle altre regioni”.

Così il gruppo regionale del Partito democratico, in merito alla questione del Superbonus 110 per cento.

“Un provvedimento e una ricognizione di questo tipo – dicono i consiglieri dem – alla luce dell’evoluzione del mercato edilizio dell’Umbria, risulta necessario e utile per venire incontro a cittadini e imprese”. “Cittadini e imprese – continuano – che speravano di accedere agli incentivi e che invece, nonostante le cose fatte, le risorse stanziate dal Governo centrale e i provvedimenti, rischiano di perderli. Serve accelerare per evitare di perdere tempo prezioso e serve anche intervenire per risolvere il problema della disparità tra i Comuni. Necessario anche un impegno serio per la sburocratizzazione e la velocità nelle pratiche”.