Pd dell’Umbria incontra le forze del centrosinistra

Bori: “Insieme al lavoro contro le disuguaglianze e per la salute pubblica”

Il Pd dell’Umbria ha promosso una serie di incontri con forze politiche, civiche e movimenti del campo largo del centrosinistra.

“Lo abbiamo fatto – spiega il segretario regionale Tommaso Bori – per costruire insieme iniziative e proposte sul grande tema delle disuguaglianze, che continuano ad allargarsi restituendoci una società meno giusta, e della sanità, su cui contro le politiche miopi della giunta regionale a trazione leghista vogliamo offrire un’alternativa che rimetta al centro le persone in un’ottica pienamente universalistica. È aumentata la domanda di salute, siamo convinti perciò – spiega Bori in una nota del Pd – che l’accesso ai servizi sanitari è elemento centrale per garantire a tutti piena cittadinanza, uguaglianza e diritti. Elementi che il governo locale sta lentamente ma inesorabilmente erodendo”. Sul tavolo degli incontri,anche il tema delle amministrative della prossima primavera. “Andranno al voto realtà importanti come Todi, Narni, Deruta, Cascia, Valtopina e comunità che hanno bisogno di ritrovare un’amministrazione in grado di tenere dritta la barra – sottolinea Bori – e quello che vogliamo mettere in campo è un progetto di unità e di visione che ci veda insieme per garantire buona politica e buon governo. Il modello che abbiamo in testa è quello di Assisi: un campo largo di centrosinistra che coinvolga le forze politiche e civiche in un percorso di rilancio e di ricostruzione. Il Partito Democratico ci metterà l’umiltà, il coraggio e la determinazione che servono a raccogliere una sfida importante. In questi giorni abbiamo affidato ad alcuni esponenti della segreteria regionale il compito di accompagnare le realtà territoriali che si preparano all’appuntamento con le urne. Joseph Flagiello supporterà la segreteria di Todi, Daniele Lombardini quella di Narni, Letizia Michelini sarà su Deruta e Moreno Landrini seguirà Cascia e Valtopina”.