Blitz di Vittorio Sgarbi alla Polvese

Vittorio Sgarbi che non ti aspetti, arriva a torso nudo con una falcata lunga e decisa. Cordiale e disponibile si presenta all’improvviso sulla spiaggia detta della “Renaia” a nord della Polvese facendo restare a bocca aperta i tanti bagnanti presenti che hanno faticato a riconoscerlo.

Con lui c’è l’amico sindaco di Castiglon Fiorentino Mario Agnelli che l’ha portato in barca per il tour pomeridiano fino alla “perla del Trasimeno”.

Fa una pausa e nel frattempo si spoglia e si tuffa in acqua per il bagno perché la camminata è stata lunga ed ha visitato il Monastero di San Secondo (dato in concessione all’Arpa dalla Provincia di Perugia), Fattoria Polvese e Villa Polvese Resort.

“Ho chiamato il Presidente Luciano Bacchetta – continua Sgarbi – per ringraziarlo dell’ospitalità in questo splendido posto incontaminato. Con ogni probabilità ad agosto vorrei tornare qui e fermarmi nell’isola per due giorni e godermi la pace di questo posto davvero straordinario”.

“La visita di un importante personaggio pubblico, istituzionale, televisivo, saggista, fra i massimi esperti d’arte come Vittorio Sgarbi ad Isola Polvese – ha detto il Presidente Luciano Bacchetta – conferma la straordinaria potenzialità non solo turistica e ambientale di questo suggestivo angolo del Trasimeno dove la Provincia di Perugia ha investito e progettato anche sul versante del mantenimento e rivitalizzazione di significativi siti e strutture di particolare pregio storico. Sgarbi ha assicurato che tornerà ancora in Umbria e ad Isola Polvese nel corso dell’estate: ci fa molto piacere e in quella occasione avremo sicuramente modo di approfondire situazioni e peculiarità che in questo breve soggiorno, con la solita padronanza e competenza non ha mancato di sottolineare”.