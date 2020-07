Paciano: più sicuro e decoroso l’incrocio in località Peschiera. In via di ultimazione le opere di sistemazione viaria nella zona industriale

Incrocio più sicuro e decoroso alle porte del borgo di Paciano, nella zona industriale.

Stanno giungendo a compimento in questi giorni, ad opera della Provincia di Perugia, i lavori di rifacimento dell’incrocio tra la SP 310 I tratto e la SP 310 II tratto, in località Peschiera.

In particolar modo si è reso necessario ridisegnate le aiuole al fine di permettere un più comodo passaggio soprattutto per i mezzi pesanti che in precedenza in alcuni casi non riuscivano a girare se non salendo sulle aiuole spartitraffico provocando danni alla segnaletica.

Le aiuole sono state rivestite con mattoncini autobloccanti, esteticamente gradevoli e che non necessitano di manutenzione ordinaria.

La bitumatura dell’area, prevista a breve, andrà a completare l’opera.