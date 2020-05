Umbria: ecco i primi donatori di plasma iperimmune. Da domani, al via le procedure di raccolta

In Umbria al via le procedure per la raccolta, la produzione e lo stoccaggio del plasma iperimmune. Un primo passo verso quella che potrebbe essere una delle cure per i malati di coronavirus. Sono stati esaminati 20 potenziali donatori e, di questi, quattro sono risultati idonei alla donazione del plasma. Per quanto riguarda la data di inizio, questa è stata individuata nel 27 maggio. ad annunciarlo, durante l’Assemblea legislativa odierna, l’Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, che ha risposto a un’interrogazione dei consiglieri regionali Tommaso Bori e Simona Meloni (Pd) presentata per sapere “se si ritiene utile proporre in maniera proattiva ai pazienti già guariti dal Covid 19 la donazione di plasma convalescente”.

Coletto ha spiegato che la selezione dei candidati donatori