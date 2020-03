Automigliorgas a sostegno dell’Ospedale di Perugia. L’azienda di proprietà della famiglia Paoletti ha donato 20mila euro al nosocomio cittadino per sostenere l’emergenza Covid-19. Attivata anche un’assicurazione a tutela dei propri dipendenti

Automigliorgas si conferma molto sensibile alle esigenze del territorio. In piena ‘emergenza Coronavirus’ la famiglia Paoletti, titolare dell’azienda perugina che dal 1963 opera sul territorio nella vendita di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione a marchio IP, ha deciso di sostenere l’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia con una donazione di 20mila euro.

“In questo periodo così difficile per il nostro paese – spiega Giosuè Paoletti – abbiamo sentito l’esigenza di dare un contributo al personale sanitario che da giorni lavora strenuamente per fronteggiare questa emergenza. L’idea iniziale era quella di donare due ventilatori polmonari, per i quali abbiamo fatto richiesta presso un’azienda italiana, con tanto di preventivo. I lunghi tempi di consegna, tuttavia, ci hanno indotto, in accordo con la Direzione dell’ospedale, a convertire l’ordine in un versamento dell’intero importo, che sarà utilizzato per l’acquisto di presidi sanitari”.

In questi giorni Automigliorgas ha pensato anche ai propri dipendenti, sempre in prima linea per continuare a fornire con professionalità e puntualità il servizio di vendita di carburanti liquidi e gassosi. Oltre al mantenimento del posto di lavoro, l’azienda ha attivato anche una polizza assicurativa che prevede specifiche indennità in caso di infezione da Coronavirus.