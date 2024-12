Mancini e Baglioni (Lega): “Troppi furti e atti vandalici: serve più sicurezza”

“Come riportato anche da stampa e televisioni locali, da diverse settimane in tutto il territorio tifernate si consumano con sempre maggior frequenza furti, razzie e atti vandalici, sia in abitazioni private che in luoghi pubblici. Una situazione grave, che sta destando grandi preoccupazioni tra i cittadini e che merita l’attenzione immediata delle istituzioni, chiamate a tutelare la sicurezza nelle nostre città. Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono già abbondantemente impiegate in altre azioni di pattugliamento e di contrasto della criminalità in tutto il territorio, quindi è opportuno che si valutino soluzioni alternative. Come Lega intendiamo presentare una mozione in Consiglio Comunale per chiedere l’impegno dell’amministrazione a coinvolgere, come accade anche in altre città italiane tra cui Genova, Firenze e Arezzo, associazioni volontarie di cittadini-osservatori non armati che possano collaborare in attività di informazione alle Forze di Polizia. Chiederemo anche di avviare rapidi contatti con le agenzie competenti per l’installazione di telecamere a circuito chiuso nelle zone maggiormente interessate da furti. Riteniamo opportuno che il Comune sia promotore di un incontro con i rappresentanti delle proloco dei quartieri e delle frazioni per valutare le possibili strategie di prevenzione e intervento, e che si stabilisca una ‘Consulta permanente per la Sicurezza’, quale organismo a costo zero e itinerante, che si riunisca nelle frazioni e su tutto il territorio comunale, costituita da rappresentanti delle istituzioni, dei cittadini, e che veda anche il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine. La sicurezza dei cittadini per la Lega è una priorità assoluta che dovrebbe essere condivisa al di là di ogni schieramento politico, pertanto auspichiamo che il nostro atto venga approvato all’unanimità e che insieme possiamo agire concretamente per migliorare la vita dei nostri concittadini”.

Così in una nota il Capogruppo della Lega Città di Castello Valerio Mancini e il Segretario cittadino Giorgio Baglioni