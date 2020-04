Antria-Collesanto “rinuncia” alla “Festa Grande”. Molte altre le manifestazioni annullate nel territorio di Magione

Anche la Festa del Santissimo Crocifisso di Antria-Collesanto verrà rinviata per motivi di sicurezza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Magione segue il trend positivo nazionale e regionale con un nuovo guarito.

Sarà ultimato nelle prossime settimane l’unico cantiere pubblico (sono permessi i lavori di sistemazione stradale) quello del centro storico di Antria seguito dall’ufficio lavori pubblici e dall’assessore Massimo Ollieri.

L’ultimazione delle opere, che prevedevano anche la pavimentazione dell’antico borgo rinviata per l’emergenza Coronavirus, avrebbero coinciso con i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso di Collesanto-Antria.

Il comitato organizzativo del venticinquesimo ha deciso, per ovvi motivi di sicurezza, di rinviare di un anno la “Festa Grande”.

Annullate e rinviate anche altre manifestazioni culturali e sociali tra cui: il Trasimeno Music Festival; la Stagione di prosa e danza al Teatro Mengoni; le mostre e le attività alla Torre dei Lambardi, al Museo della Pesca e in Biblioteca comunale; la tradizionale festa dei cinquantesimi di matrimonio organizzata dal Centro anziani di Magione.

Per le iniziative che risultano ancora in programma si valuterà man mano. Intanto si registra un grande ridimensionamento dell’offerta che non ha fermato però il lavoro dell’ufficio cultura in termini di programmazione e promozione “a distanza” delle varie attività attualmente in corso che sono seguite dall’assessore con delega alle cultura Vanni Ruggeri e organizzate da Sistema Museo.