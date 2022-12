ANSE ENEL a Gualdo Cattaneo per sensibilizzare alla donazione del sangue 

Gli auguri per i 60 anni di Enel anche da Gualdo Cattaneo! Iniziative di solidarietà e sensibilizzazione alla donazione del sangue, sul territorio

Anche da Gualdo Cattaneo gli auguri per i 60 anni di Enel!

A dare vita ai festeggiamenti è stato il Centro Sociale di Gualdo Cattaneo, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Seniores Enel Umbria. L’incontro è stato l’occasione anche per ospitare ex dipendenti Enel e soci dell’Anse e per sensibilizzare alla donazione del sangue. Sono intervenuti il presidente del Centro Sociale, Basilio Becchetti, il presidente dell’Anse, Enzo Severini e l’ingegner Giancarlo Millucci che ha ricoperto ruoli di responsabilità in Enel Produzione sul territorio umbro.