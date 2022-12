“Il premio per il miglior Pampepato va a Roberta Caracciolo”

Roberta Caracciolo è stata la vincitrice della gara del pampepato che si è tenuta all’osteria del Trap a Ferentillo. In tutto sono stati 12 i concorrenti che si sono dati battaglia a suon del dolce tipico della tradizione. La giuria, composta da chef e tecnici del settore, dopo averli assaggiati ha assegnato il primo premio proprio a Roberta Caracciolo che nella vita è presidente della categoria parrucchieri. Il premio le è stato consegnato da Enrico Bini dell’associazione Ciav, chef Umberto Trotti dell’osteria del Trap e da Gina Vannucci presidente Slow Food Valnerina. Visibilmente emozionata la Caracciolo ha voluto ringraziare il padre e la madre fornai.

“Sono loro che mi hanno insegnato – spiega la Caracciolo – come fare il pampepato. Oltre alla ricetta ogni volta ci metto amore e passione. Non sapevo che ero tra i partecipanti perchè mio marito mi ha iscritto al concorso a mia insaputa. Sono contenta anche se è stata tutta una sorpresa tanto che quando una persona che conosco mi ha detto hai partecipato al concorso del pampepato ho risposto per educazione, ma non sapevo a cosa si riferiva. Dopo ovviamento ho capito e ringrazio tutti per il premio che mi è stato assegnato”.