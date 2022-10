Altrocioccolato: una città in festa

Tre giorni di eventi e mostra mercato per un percorso tra cioccolato e artigianato

Saranno 3 le piazze del comune di Città di Castello coinvolte in questa edizione 2022 da Altrocioccolato, più gli altri luoghi, tra parchi e larghi, dedicati agli eventi e alle mostre. Un percorso goloso quello che dal 21 al 23 ottobre attende i visitatori che per tre giorni troveranno mostra mercato, eventi e contenuti dedicati al mondo del cioccolato equosolidale. Presentata lunedì 17 ottobre la manifestazione dedicata al cacao buono. Alla conferenza stampa è intervenuta Letizia Guerri, assessore al Turismo, Commercio e Pari opportunità del Comune di Città di Castello:

“L’edizione della ripartenza di Altrocioccolato è stata fortemente voluta da questa amministrazione, un riconoscimento importante per una manifestazione che ha la capacità di attrarre tantissimi visitatori in una tre giorni dedicata ai temi-chiave della contemporaneità, come la sostenibilità ambientale. Per questo nel 2022 abbiamo affrontato un impegno economico superiore agli anni precedenti per garantire lo svolgimento dell’evento anche in assenza del contributo finanziario della Regione Umbria e fare la nostra parte per sostenere e rilanciare le manifestazioni pubbliche e le attività della città in un momento particolarmente complesso e delicato”.

Alla conferenza sono intervenuti anche Giulia Tonelli, coordinatrice Altrocioccolato e Massimo Luciani, presidente Associazione Umbria equosolidale:

“Al tavolo della conferenza di oggi lasciamo intenzionalmente una sedia vuota, che è quella della Regione Umbria dalla quale sono venuti meno contributi necessari per portare in piazza realtà e messaggi importanti, oggi più che mai attuali. Ma siamo consapevoli che bisogna comunque ripartire e lo faremo anche grazie al sostegno e all’accoglienza dell’amministrazione di Città di Castello”.

Una vera e propria festa del gusto con tante “ricette per abitare il pianeta”. Una proposta, quella dell’Associazione Umbria Equosolidale, l’associazione delle organizzazioni umbre del commercio equo e solidale, non solo gastronomica ma anche e soprattutto culturale, rivolta a grandi e bambini, che intende quest’anno informare e sensibilizzare il grande pubblico su modalità e soluzioni possibili per affrontare, in un’ottica di sostenibilità e umanità, un presente, ma soprattutto un futuro di grandi cambiamenti. Così, fra un assaggio di ottimo cioccolato artigianale e uno di street food a Km zero e bio, nelle piazze di Città di Castello si parlerà anche di cambiamento climatico e salvaguardia del territorio, di mutualismo e filiere solidali e locali del cibo, facendolo anche tramite linguaggi diversi e originali, per scoprire quali saranno gli ingredienti necessari per abitare con più consapevolezza il mondo che verrà.

Altrocioccolato riparte dopo due anni di stop e torna ancora a Città di Castello (PG). La nuova edizione si terrà dal 21 al 23 ottobre 2022. La tre giorni di grande festa, con al centro il mondo del cacao e del cioccolato equo e solidale, abbraccerà anche le più ampie tematiche della sostenibilità ambientale con un focus particolare su cambiamento climatico e stili di vita e di consumo più sostenibili.

Ecco tutte le location. Largo Gildoni sarà adibito a palco musicale e area street food con un’installazione artistica ad opera del collettivo “Piccioni Radioattivi” del Centro servizi giovani del Comune di Perugia. Piazza Matteotti ospita la grande mostra mercato del cioccolato e la mostra “Fair Trade for Future. Sostenibilità e Commercio Equo e Solidale” a cura di Equo Garantito. In piazza Fanti sarà allestita l’area bimbi e lo spazio show cooking; l’area bimbi prenderà anche un’area dei Giardini del Cassero e la sala Santo Stefano in piazza Gabriotti. In piazza Gabriotti spazio ancora alla mostra mercato, con lo street food dei produttori locali, l’artigianato, gli incontri e i dibattiti.

Il programma. Inaugurazione venerdì 21 ottobre, alle 16.30, con il taglio del nastro in piazza Matteotti e l’apertura degli stand. Dal primo pomeriggio aprirà anche l’area bimbi in piazza Fanti dove per tre giorni si alterneranno momenti ludici ed esperienze genitori-figli su prenotazione, dedicati ai piccoli visitatori e alle loro famiglie. Nel pomeriggio del venerdì spettacoli itineranti di giocolieri e animatori lungo le vie della città. Alle 19 arriva sul parco di largo Gildoni La Falegnameria Marri, progetto musicale creato da nove amici perugini nel 2019. Il nome deriva da una falegnameria artigiana realmente esistente, che è diventata una seconda casa per i componenti del gruppo e un punto di riferimento per amici, musicisti e creativi. Il genere fa riferimento alla world music, con influenze che spaziano dal funk al cantautorato. Sabato 22 ottobre si comincia dalla mattina con l’apertura degli stand prevista alle ore 9. Per tutta la mattinata sono in programma momenti ludici e incontri. In mattinata prevista anche l’escursione urbana per genitori e figli. Passeggiata urbana alla scoperta delle preziosità d’erbe e d’alberi che ci circondano, a cura di A. Zanotti, Fattoria didattica Gli Allori. Alle 10:30 la Biblioteca Carducci ospiterà l’incontro di presentazione del libro Ecologia digitale: per una tecnologia al servizio di persone, società e ambiente– Ed.Altreconomia. Interviene: Dario Pizzul, co-autore, dottorando dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Partecipano gli studenti dell’I.T. Franchetti Salviani di Città di Castello nell’ambito dell’iniziativa altrocioccolato incontra le scuole. Alle 16.30 presentazione del libro Produci, consuma, crepa (ed. Altreconomia). L’autore Angelo Miotto in dialogo con i rappresentanti della rete umbra dei gruppi d’acquisto solidale e delle realtà mutualistiche e solidali. A seguire ci sarà la proiezione del documentario prodotto da Umbria Equosolidale: La Pancia Verde: auto-organizzarsi in tempi di emergenza di F.Amato e G.Tonelli. Alle 17.30 incontro con l’autrice Nadeesha Uyangoda, giornalista e scrittrice che si occupa di identità, appartenenza e migrazioni, in dialogo con Valentina Galluzzi di Casa delle Donne Terni e Marusca Gaggi. In serata concerto Supecumbia y la Liga de la Alegría, i “supereroi della cumbia”, formazione argentina che porta in giro per il mondo un divertente e animato spettacolo capace di smuovere il pubblico di tutte le età. Con strumenti e ritmi del folklore latino in un mix fatto di ritmi reggae, raggamuffin e rap, accompagnati da testi che racchiudono coscienza e ottimismo. A seguire, dj set afro/cumbia con Hemper, dj della scena musicale torinese. Domenica 23 ottobre apertura sempre alle 9 per una giornata ricca di eventi e degustazioni nelle diverse location della manifestazione. Previste escursioni, degustazioni e due show cooking a cura degli studenti dell‘IIS Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello. Alle 16.30, Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza – (ed. Alegre). Intervengono: Monica di Sisto, giornalista e rappresentatnte dell’asociazione Fairwatch, Fabrizio Cuniberti, Equo Garantito, e Teresa Sala, regista e autrice del documentario: La Cura: quanto vale un corpo? A seguire, anteprima del documentario in collaborazione con Smk Factory – produzione audiovisiva indipendente. Alle 18 al via la parata della Murga bolognese “Stamurga” lungo le vie della città. Durante la tre giorni si potranno visitare: Eco-mostra. Come comunicare la crisi eco-climatica, progetto fotografico The Missing Link – l’anello mancante, a cura di Extinction Rebellion Perugia. Mostra “PandemicA” – Racconto corale per immagini. Un progetto di: Giuditta Pellegrini e Casa delle Donne – Terni Donne APS. La mostra “L’arte a-juta” – omaggio a A.Burri. Esposizione pubblica collettiva di opere di giovani artisti a cura della Coop. La Rondine e del Comune di Città di Castello, in collaborazione con Consorzio Pro-Centro Città di Castello.

La manifestazione è divisa in aree tematiche all’interno del centro storico tifernate: piazza Matteotti ospiterà come di consueto il mercato dei cioccolatieri e le botteghe equo solidali umbre con i prodotti delle principali centrali italiane di importazione del Commercio Equo; in largo Gildoni lo street food Km0 e il palco dedicato agli spettacoli ed eventi musicali daranno vita a uno spazio urbano di convivialità e di festa per tutto il weekend; Piazza Fanti sarà, invece, dedicata ai laboratori per bambini e agli show cooking della domenica e in piazza Gabriotti troverà spazio l’artigianato etico e il mercato / street food dei produttori dell’economia solidale locale.

Convegni, incontri, dibattiti, mostre e proposte interattive saranno invece disseminati in diverse location del centro storico. La musica e l’arte di strada daranno, come ogni anno, il loro colorato contributo all’atmosfera di festa che si respirerà nelle piazze della città con performance e generi sonori variegati eseguiti da artisti locali e nazionali, portatori anche di messaggi importanti, come quello della campagna “Music Declares Emergency”, attraverso la quale arte e intrattenimento a basso impatto cercano di richiamare l’attenzione di governi e istituzioni sui temi dell’emergenza climatica.

Altrocioccolato è realizzato grazie al supporto del Comune di Città di Castello e di Sogepu, in collaborazione con Equo Garantito, Altreconomia, Terra Nuova, con le realtà associative e le istituzioni scolastiche del territorio tifernate. Fondamentale contributo è infine quello delle Botteghe Umbre del Commercio Equo e Solidale: La Boteguita di Città di Castello, Il Colibrì di Umbertide, Monimbò di Perugia e Terni, Ponte Solidale di Ponte San Giovanni, Piano Terra di Orvieto.