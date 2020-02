Marco Capomaccio nuovo presidente dell’Automotoclub Storico Assisano

Cambio della guardia al vertice dell’Automotoclub Storico Assisano, il nuovo presidente sarà Marco Capomaccio. Le votazioni per l’elezione del nuovo direttivo si sono tenute domenica 9 febbraio. Dopo 10 anni di presidenza Enzo Tardioli lascia la carica ma rimane all’interno del direttivo in segno di continuità e fiducia con la carica di Vicepresidente insieme a Silvano Roccaforte. A lavorare al fianco del nuovo presidente Capomaccio saranno, i Vice Presidenti – Tardioli Enzo, Roccaforte Silvano; i Tecnici Moto: Francesco Ronci, Federico Bartolomei; Tecnici auto: Lanari Francesco, Nocera Diego, Tardioli Enzo; Tecnico veicoli Agricoli e Industriali: Bibiani Sergio; Segretario Fagotti Antonio; Addetto alla cultura e agli acquisti: Sciarpetti Sergio, Addetto alla Segreteria e Archivio storico dei dati: Fabbrizi Fortunato; Addetto alle manifestazioni Saluzzi Gerardo, Roccaforte Silvano, Tardioli Gianfranco, Fabbrizi Fortunato, Fagotti Antonio, Enzo Tardioli, Sciarpetti Sergio; Matteo Sorbelli. Presidente onorario Bolletta Giovanni.

“Ringrazio tutti per la fiducia che mi state dando. Vengo da una lunga esperienza nel club – ha detto Capomaccio – come segretario e ora spero di mettere a frutto quanto imparato sul mondo dei mezzi storici. Il mio obiettivo è di dare spazio alle nuove idee per questo resto aperto a quanto il mio direttivo vorrà propormi. La crescita del nostro club, anche a livello Nazionale, rende merito a 30 anni di attività che abbiamo recentemente festeggiato. I nostri raduni cercano di mettere insieme novità e tradizione così che, giovani e meno giovani, possano ritrovarsi nel nostro club partecipando con entusiasmo ai nostri eventi. Vi ricordo di consultare il nostro sito: www.asaclubassisi.com per comunicazione e date”.