Al via il percorso museale “Civitas Perusina – Storia, Arte e Istituzioni a Palazzo dei Priori”

Varasano: “Una straordinaria opportunità per perugini e turisti”

Il 4 dicembre, alla presenza del sindaco Romizi, dell’assessore Varasano e del rettore del nobile collegio della Mercanzia Severini, ha preso il via il percorso museale “Civitas Perusina – Storia, Arte e Istituzioni a Palazzo dei Priori”: un percorso di visita guidato delle varie componenti del Palazzo dei Priori per dare al pubblico, in modo integrato, la miglior fruizione dei luoghi della storia, dell’arte e dell’assetto civico all’epoca del libero Comune.

La formula – sintesi simbolica di cittadinanza, storia, arte e istituzioni – amplia, in modo unitario, la conoscenza dell’edificio dove dal Medioevo avevano espressione l’autonomia e la capacità di Perugia e da cui si irradiava la fioritura culturale, architettonica e artistica della Città.

Il percorso di Civitas Perusina, oggi intrapreso da un primo gruppo di visitatori, comprende la visita del Collegio della Mercanzia, con i suoi pregiati arredi lignei, del Collegio del Cambio, con il ciclo pittorico del Perugino, e tre sale del primo piano del Palazzo, ad oggi riservate all’uso amministrativo e pressoché precluse al pubblico: la Sala Rossa, con il poderoso affresco di Dono Doni (1572); la Sala Gialla, affrescata da Matteuccio Salvucci con le storie di San Francesco e San Domenico; e la sala del Consiglio comunale, con la Pietra della Giustizia (1234) e con la lunetta dipinta da Pinturicchio.