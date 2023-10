Al Teatro Morlacchi musica e solidarietà per l’Aucc

Raccolta fondi per sostenere la campagna Adotta un ricercatore

E’un invito a partecipare all’evento di beneficienza in programma lunedì prossimo alle 21 al Teatro Morlacchi di Perugia quello che Tony Servillo ha fatto in un video recapitato all’Associazione umbra per la lotta contro il cancro, Servillo.

Un evento di beneficenza per sostenere la campagna di solidarietà “Adotta un ricercatore”, promossa dalla stessa Aucc.

Fra musica e poesia, con la magica interpretazione, da parte del trio Servillo-Girotto-Mangalavite, delle canzoni di Lucio Dalla”.

“Grande musica, emozioni, solidarietà e ricerca scientifica – sottolineano gli organizzatori in un comunicato – tutto in un concerto, grazie all’esibizione del trio” di artisti.

“Si tratta – commenta il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio – di uno straordinario evento a favore della ricerca e, di fatto, della vita. La musica è un potente strumento per arrivare al cuore di tutti e la professionalità del trio consentirà di promuovere il messaggio della solidarietà e del prendersi cura dell’altro, in modo più leggero e coinvolgente”.