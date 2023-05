A Radio Subasio Music Club la chitarra “parlante” di Alex Britti

Le informazioni per partecipare



La sua è una chitarra capace “di parlare”, così da trasportare in una dimensione internazionale il virtuosismo italiano e, parallelamente, della musica!

A Radio Subasio Music Club mercoledì 17 maggio arriva Alex Britti e, a partire dalle 21:00, il programma ideato, scritto e diretto da Beppe Cuva risuonerà dei suoi successi vestiti con sonorità sempre nuove.

Un esclusivo live, condotto da Leonardo Fabrizi, per la gioia dei fan presenti in studio ad Assisi e in videocollegamento da casa, nonché dell’innumerevole platea di quanti saranno all’ascolto in FM e in streaming audio/video su radiosubasio.it

La presenza di Alex Britti coincide con il suo ritorno sulla scena musicale, a tre anni da Una parola differente e Brittish e, soprattutto, a 25 anni dalla prima esibizione sul palco di Sanremo Giovani con Solo una volta (o tutta la vita) triplo disco di platino e miglior debutto discografico del 1998.

Circostanze sottolineate dall’uscita, lo scorso 21 aprile, su tutte le piattaforme digitali dei singoli Nuda e Tutti come te – quest’ultimo anche in radio.

Brani dal sound inconfondibile – atmosfere gospel per Tutti come te, rhythm and blues declinato al pop per Nuda – utili ad enfatizzare le anime pop e cantautorale di Britti, frutto di un elaborato processo creativo, con testi spensierati e sinceri e riff iconici ingemmati da inimitabili tocchi di chitarra.

Uno spaccato di vita di un’umanità variegata in cui “siamo fatti di materia grigia ma tutti abbiamo un’anima che gira a piedi per le vie della città” perché “finché è passione c’è speranza, abbiamo un mondo da salvare”.

Per far parte della rosa dei 50 fortunati che avranno l’opportunità di interagire con l’eclettico chitarrista compilare il form pubblicato sul sito ufficiale entro l’8 maggio, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vuole porre a Alex Britti. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.