A Perugia McDonald’s premia con una borsa di studio 5 giovani dipendenti

Dei ristoranti di Perugia stadio, Collestrada, San Sisto e Corciano

Premiati a Perugia 5 giovani studenti e dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Perugia stadio, Collestrada, San Sisto e Corciano con una borsa di studio del valore di 2.000 euro. Un sostegno concreto al loro percorso universitario, grazie al progetto Archways to Opportunity di McDonald’s, l’iniziativa di welfare ideata per sostenere la crescita e la formazione dei propri dipendenti.

A essere premiati: Cecilia Bruni, 23 anni, che lavora da oltre 2 anni nel ristorante di Collestrada e studia Psicologia Clinica; Cesare Cafiso, 26 anni, da più di 5 anni parte del team del ristorante di Corciano, studia Ingegneria Meccanica; Federico Fumanti, 26 anni, da oltre 4 anni nel ristorante di Perugia Stadio, studente di Psicologia Clinica; Sara Pieretti, 22 anni, nel ristorante di Perugia Stadio da più di 3 anni e studentessa in Strategic Management; Giulia Ramazzotti, 22 anni, che lavora da oltre 3 anni presso il ristorante di San Sisto e studia Comunicazione d’Impresa.

Cecilia, Cesare, Federico Sara e Giulia sono 5 dei 105 i ragazzi in tutta Italia a cui è stato assegnato questo riconoscimento sulla base di criteri di merito che tengono in considerazione la costanza nella progressione del percorso universitario e la media dei voti. Oltre alle borse di studio, il progetto ha permesso di erogare quest’anno anche 2.000 corsi di lingua.

Archways to Opportunity rappresenta un investimento importante che, dal 2020, ha visto la distribuzione di oltre 300 borse di studio e circa 4400 corsi di lingua e che nel triennio 2020-2022 è arrivato a 1.5 milioni di euro.

Un’iniziativa che è parte integrante dell’impegno di McDonald’s a supporto della crescita professionale e personale dei propri dipendenti, a cui si affianca un ricco programma di formazione continua e differenziata che prevede l’erogazione di oltre 1 milione di ore di formazione ogni anno a tutti i livelli. Strumenti questi, attraverso cui l’azienda offre l’occasione di investire sulle proprie potenzialità e arricchire le proprie conoscenze e che sono capaci di creare opportunità sia internamente all’azienda sia nella realizzazione di progetti di vita personale.

McDonald’s sostiene concretamente i suoi 32.000 dipendenti in Italia, che lavorano in 670 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Come porta di ingresso nel mercato del lavoro, l’azienda rappresenta un’opportunità di impiego importante per i giovani: il 55% dei dipendenti ha meno di 30 anni e il 32% è studente. Il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald’s è assunto con contratti stabili di apprendistato o a tempo indeterminato.