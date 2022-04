A Pasqua 9 mila ingressi al Pozzo di San Patrizio di Orvieto

Da sabato a lunedì aumento del 20% dei turisti rispetto a 2019

Oltre 9 mila ingressi tra sabato e lunedì, il 20% in più rispetto al 2019: sono i numeri registrati durante le festività pasquali dal Pozzo di San Patrizio di Orvieto, uno dei simboli della città insieme al duomo. A rendere noti i dati è il Comune. Il picco di ingressi – secondo quanto viene riferito – è stato raggiunto lunedì, con con 3.751 visitatori (su 9.014 dei tre giorni), contro i 3.322 dello stesso giorno dell’ultimo anno pre-pandemia, quello da record per il pozzo.

“Un lungo weekend – commenta il sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani – da tutto esaurito in città e i numeri mai visti prima al Pozzo di San Patrizio sono soltanto uno dei tanti segnali del gradimento che tutta la nostra città ha avuto in ogni ambito nella prima vera Pasqua libera da limitazioni dopo due anni di lockdown. Una prova del nove importante – prosegue – che consolida il trend in continua crescita che si è manifestato nelle ultime due stagioni estive, seppur relativo al turismo italiano che è stato prevalente pure in questo fine settimana pasquale anche se stanno tornando i gruppi organizzati e, finalmente, i turisti stranieri”.