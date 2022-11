A Magione atti vandalici ai giardinetti nella notte di Halloween

Intervenuti anche i vigili del fuoco per l’incendio di una rete da cantiere

Botti fino a mezzanotte e atti vandalici nel centro storico di Magione nella notte di Halloween.

La festa del “dolcetto o scherzetto” si è trasformata per alcuni in una scorribanda che ha portato alla distruzione della casetta in legno collocata nella zona giochi dei giardini pubblici. La casetta è stata divelta e poi gettata sulle scalette che scendono in via Dante Alighieri.

Non si conoscono invece le modalità con cui si è avviato, e poi propagato, l’incendio che ha portato alla distruzione di circa sei metri della rete da cantiere nell’area dei giardini pubblici adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista, attualmente oggetto di lavori di risistemazione, e del contenitore per rifiuti. Il fuoco ha intaccato anche le vicine staccionate in legno, recentemente rimesse a nuovo, richiedendo l’intervento dei Vigili del fuoco. Fino alla mezzanotte sono poi stati lanciati botti di diversa potenza

In zona Rondolina è stata invece segnalata la distruzione di uno specchio convesso stradale.