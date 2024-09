400 studenti al percorso verde per fare sport e ricordare Leonardo Cenci

L’Itis Volta ha dato vita alla giornata dell’accoglienza nel parco tanto caro al fondatore di Avanti Tutta. Incontro con Federico Cenci e magliette per partecipare alla prossima Corri per Leo

Il percorso verde Leonardo Cenci protagonista della giornata dell’accoglienza che ogni anno l’Itis, istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ dedica ai nuovi studenti della scuola: 400 alunni hanno preso parte a diverse attività sportive e hanno avuto modo, grazie a un gazebo allestito nei pressi del velodromo di conoscere l’attività della fondazione ‘Avanti tutta’, voluta proprio da Leonardo Cenci e che dal 2013 promuove una serie di attività sportive, eventi a carattere informativo per riflettere sulla condizione che vivono i malati oncologici. Il presidente delle Fondazione Federico Cenci insieme al collaboratore Giovanni Orzella e alla volontarie Sophie e Barbara hanno accolto i giovani studenti e regalato loro delle magliette da utilizzare alla prossima Corri per Leo in programma il 29 settembre al percorso verde ‘’Leonardo Cenci’.

L’idea di organizzare la giornata dell’accoglienza 2024 è venuta alla dirigente dell’Istituto Fabiana Cruciani che ha ritenuto opportuno far conoscere ai ragazzi la storia di Leonardo Cenci: quello che ha fatto in vita, quello che ha lasciato e che continua a vivere grazie ad ‘Avanti Tutta’ e alle sue iniziative. “Soddisfatto e contento dell’iniziativa, ringrazio la dirigente Fabiana Cruciani per avere scelto ‘Avanti Tutta’ per questa giornata così importante per l’istituto scolastico – spiega Federico Cenci – Per la fondazione è una gioia poter trasferire il messaggio di Leo alle giovani generazioni ed auspichiamo – conclude Cenci – di poterli accogliere alla Corri per Leo”.

Martina Braganti