Il ministro Nello Musumeci in Umbria per la rassegna Isola del libro Trasimeno

Presenterà i suoi libri ‘Gli italiani e i rischi naturali’ e ‘La Sicilia bombardata’. Evento in programma domenica 15 settembre a Perugia alla sala dei Notari alle 17.30

Domenica 15 settembre il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci sarà a Perugia, ospite della rassegna culturale Isola del libro Trasimeno. Il ministro Musumeci interverrà alla Sala dei Notari alle 17.30 per la presentazione dei suoi due libri ‘Gli italiani e i rischi naturali – Perché la prevenzione ci può salvare’ e ‘La Sicilia bombardata’. “Sono due testi di grande interesse – spiegano gli organizzatori dell’Isola del libro Trasimeno –: il primo ci darà la possibilità di parlare anche del lago Trasimeno, oltre che dei temi di grande attualità che affliggono non solo l’Italia ma tutto del mondo. Il secondo racconta un pezzo di storia che non tutti conoscono”.