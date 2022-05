Wonder Italy, motociclisti a Montefalco per la tappa finale

L’evento turistico-sportivo prenderà il via domenica 29 maggio da Castiglione del Lago – Quattro le regioni coinvolte. Si concluderà nella ‘ringhiera dell’Umbria’ giovedì 2 giugno

Sarà Montefalco, giovedì 2 giugno, a ospitare la tappa finale di Wonder Italy, manifestazione turistico-sportiva dedicata a chi ama viaggiare in motocicletta, con il ‘vento in faccia’, per una vacanza alla scoperta di luoghi singolari, gioielli ambientali, siti carichi di storia, prodotti e cibi tipici.

Nata come ‘Wonder Umbria’, l’iniziativa è cresciuta negli anni grazie alla collaborazione tra ‘Maxi moto group 2.0’ di Terni e ‘I borghi più belli d’Italia’. La presentazione dell’edizione 2022 si è tenuta lunedì 23 maggio nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, a Perugia, alla presenza dell’assessore al turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, del presidente dell’associazione ‘I borghi più belli d’Italia’, Fiorello Primi, e dell’organizzatrice Sandra Conti.

“Wonder Italy – ha commentato il vicesindaco di Montefalco, Daniela Settimi – è un’ottima iniziativa per la promozione del nostro territorio che viene inserito in un circuito che coinvolge quattro regioni del centro Italia, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, e vedrà la sua tappa finale proprio nella ‘ringhiera dell’Umbria’”. “Wonder Umbria che diventa Wonder Italy – ha aggiunto Primi – è la dimostrazione della crescita di questa iniziativa che mette insieme il viaggio in moto con la scoperta di luoghi ed esperienze sicuramente unici nel loro genere”.

Le tappe, quest’anno, porteranno i motociclisti a Castiglione del Lago sabato 28 maggio, da dove si partirà domenica 29 maggio per arrivare a Loro Ciuffenna (AR), dopo una sosta ad Anghiari. La seconda tappa, lunedì 30 maggio, partirà da Loro Ciuffenna verso Palazzuolo sul Senio, con arrivo a Dozza (BO). Martedì 31 maggio, il percorso sarà quello che va da Dozza a

Brisighella e arrivo a San Giovanni in Marignano (RN). I partecipanti, prima di fermarsi per un aperitivo alla concessionaria Yamaha D&G Motorsport di Pesaro, percorreranno in parata il circuito di Misano Adriatico, un evento questo reso possibile dalla collaborazione con il Misano word circuit. La quarta tappa, mercoledì primo giugno, prenderà le mosse da Gradara, proseguendo per Sassoferrato e infine Treia (MC). Giovedì 2 giugno Wonder Italy si concluderà, con la tappa Treia-Montefalco, e proprio dalla cittadina umbra ci si darà appuntamento al prossimo anno.