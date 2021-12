“Via libera del Senato alla legge delega sulle disabilità: passo avanti importante grazie alla Lega”

“Grazie alla Lega al Governo, si dà inizio ad un nuovo iter che migliora l’approccio al tema della disabilità. Con la Legge Delega il focus si sposta adesso sulla persona, con le sue necessità e i suoi desideri, mettendola al centro della sua vita. Un ringraziamento va, prima di tutto, al ministro Stefani per la costante dedizione profusa affinché fossero raggiunti tanti risultati importanti. Ricordiamo, in particolare, la disability card, la priorità vaccinale in emergenza Covid-19, e molto altro ancora. In questi giorni abbiamo approvato all’unanimità un percorso fondamentale per la realizzazione di un progetto di vita autonomo per le persone disabili. L’impegno e il sostegno della Lega a favore del mondo della disabilità continueranno e non mancheranno mai”.