Vescovo Maffeis: “I salesiani modelli di vita “

“Statua del Santo con me in Curia” rivela mons. Maffeis

“Anche nella mia esperienza familiare la figura di don Bosco porta con sé un’onda centenaria.

Davanti a una situazione problematica o che richiedeva luce, forza e coraggio, i nonni materni riunivano i figli per pregare una novena, in ginocchio attorno a una statuetta del Santo; una statuetta che, insieme con gli episodi della vita di don Bosco, ha attraversato e unito le generazioni e che oggi, passata a me, si trova sul tavolo di lavoro in Curia”: sono le parole dell’arcivescovo di Perugia mons.

Ivan Maffesi nell’omelia pronunciata nella chiesa di Sant’Agostino di Perugia, domenica 2 ottobre, della celebrazione eucaristica per la ricorrenza dei cento anni di presenza salesiana nel capoluogo umbro. Un appuntamento che vede diverse iniziative con il tema conduttore “Cento anni di futuro”.