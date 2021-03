“Vaccini ai più fragili: bene l’accoglimento delle nostre proposte”

Così i consiglieri regionali del Partito democratico Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi e Michele Bettarelli, dopo l’approvazione dell’Aula della proposta di risoluzione.

“Ribadiamo che è sintomo di civiltà, sensibilità e umanità quella di porre le persone estremamente vulnerabili i caregiver e i familiari dei medesimi soggetti tra coloro che possano essere vaccinati quanto prima. Sarà un contributo tale che servirà ad evitare marginalizzazioni, esclusioni e difficoltà di qualsiasi tipo, già particolarmente dure in questo anno di pandemia. Rivendichiamo con orgoglio anche l’impegno esplicitato dalla Giunta regionale in merito all’attuazione di forme di informazione e comunicazione proattiva, destinate alla popolazione in generale, sia ai singoli cittadini, dove prendere in carico le legittime domande delle persone, al fine di favorire una scelta informata. Servirà lavorare poi in maniera sinergica e congiunta, a partire dalla Conferenza Stato – Regioni, per creare le condizioni affinché aumentino le produzioni di vaccino. Necessario inoltre l’impegno bipartisan per tenere fede a quanto annunciato dalla Giunta, e cioè il reinserimento delle procedure di reinserimento delle categorie una volta escluse come dottorandi e dottori di ricerca delle Università”.