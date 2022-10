Usl Umbria, smentito il presunto caso di intossicazione alimentare a Gubbio

Commenti e meme su disturbi mai accertati in ospedale

Da giorni passa di chat in chat e ora è diventato una delle prime “tendenze” su Twitter il presunto caso di disturbi intestinali a Gubbio che sarebbero seguiti a un pranzo collettivo a base di pesce ma il tutto viene smentito dalle autorità sanitarie. Con tanto di comunicato ufficiale.

In riferimento agli eventi riconducibili ad un pranzo collettivo a base di pesce che sarebbe avvenuto lo scorso 2 ottobre a Gubbio, il pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino ha registrato 3 accessi di persone che hanno partecipato al suddetto convivio ma con sintomatologie non riconducibili a tossinfezioni alimentari, tra cui una persona che è stata visitata per aver riportato una lieve ferita dopo un incidente stradale e che, dopo gli opportuni controlli, è stato dimessa.

Nessun caso di malattia infettiva o di intossicazione alimentare è stata segnalata, neppure in via ufficiosa, al servizio di igiene e sanità pubblica della sede di Gubbio dell’Usl Umbria 1.