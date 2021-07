Università Stranieri e Norcia insieme per la ricerca

Università per Stranieri e Norcia insieme per la ricerca. Anche per il rilancio turistico del territorio

È finalizzato alla realizzazione di attività di formazione e ricerca, nonché di progetti di promozione internazionale delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio nursino, oltre che di rilancio turistico del comprensorio, il protocollo di collaborazione siglato oggi tra il Comune di Norcia e l’Università per Stranieri di Perugia. I corsi di laurea in ‘Made in Italy, cibo e ospitalità’ e ‘Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale’ dell’Ateneo diverranno così “il laboratorio didattico-scientifico delle attività di valorizzazione territoriale in prospettiva sostenibile”, come annunciato a Perugia durante la firma del documento nella sala Fiume di Palazzo Donini tra il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e il rettore della Stranieri Valerio De Cesaris, alla presenza anche della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

“Il protocollo di collaborazione – ha spiegato il rettore – nasce con lo scopo di sostenere la rinascita socioculturale del territorio colpito dal sisma del 2016, la quale riveste un’importanza pari a quella della ricostruzione materiale di edifici e infrastrutture”.

La collaborazione tra l’Università per Stranieri e il Comune di Norcia – è stato ricordato – ha preso avvio con l’istituzione nel 2018 del corso di laurea in Made in italy, cibo e ospitalità, triennale dedicata allo studio e valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enologico tipico del Paese e in particolare dell’Umbria, oltreché della cultura dell’ospitalità turistica.