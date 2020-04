Comune di Perugia: guida alla fase 2. Un’infografica per illustrare il nuovo DPCM ai cittadini

E’ in vigore il nuovo Dpcm del 26 aprile 2020 che individua le regole da seguire nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Le disposizioni saranno efficaci dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 tranne le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del decreto 10 aprile 2020. A tal proposito è stata creata dal Comune di Perugia un’infografica (in allegato) per illustrare in modo semplice ed intuitivo i punti principali del decreto, consultabile per intero al seguente link:

https://www.comune.perugia.it/articoli/dpcm-26-aprile-2020