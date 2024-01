“Un uomo normale guarda una donna e forse ci prova”: scontro a Terni sul sindaco

“Offendetevi quanto volete…” dice in aula Bandecchi

Sono alcune delle nuove frasi che il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha pronunciato in Consiglio comunale durante la discussione di un atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere. Dopo le quali l’opposizione ha abbandonato l’aula.

Intervenendo dopo una esponente di FdI e riferendosi a una sua vecchia intervista, Bandecchi ha detto che

“tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali e per normali intendo sani di mente. E tutte le femmine normali – ha proseguito – mi hanno capito. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una… Ora, offendetevi quanto c… volete, ma questa è la mia idea e potete farne ciò che volete. Dovete decidere se volete votare un emendamento sulla violenza di genere oppure no”. “Non ho mai ammazzato nessuna donna – ha sottolineato ancora Bandecchi -, non ho picchiato nessuna donna e non mi risulta di avere avuto denunce da donne. Se volete fare qualcosa sulla violenza di genere, bene. Sennò Alternativa popolare è libera di scegliere cosa votare: io voterò contro questo emendamento perché a me, voi, non dovete insegnare nulla, sia di destra che di sinistra. Le persone normali hanno capito ciò che volevo dire”.

Questa, invece, la nota della Sinistra Italiana Terni