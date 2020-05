Un olio umbro a supporto della fase 2 del mondo della ristorazione. Bottigliette monodose per la sicurezza di tutti i clienti

Supportare la ristorazione di tutto il mondo attraverso bottigliette monodose: questa la proposta dell’azienda agraria “Castello di Monte Vibiano”. Con le nuove direttive anticontagio e per garantire la massima sicurezza ai clientei, le bottigliette monodose potrebbero diventare se non obbligatorie (ancora non è prevista alcuna normativa specifica in merito), sicuramente indispensabili. Ed in Umbria l’azienda di Mercatello di Marsciano è specializzata nella produzione dell’olio che confeziona in bottiglie monodose, da 10, 15 e 19 ml. La ditta è già nota in tutto il mondo: da oltre 20 anni il proprio “volo” sulle compagnie aeree più importanti del mondo.