Un lago di cinema e gusto: a San Feliciano arriva la Sagra del Cinema. Giovedì 6 agosto il grande schermo gonfiabile debutterà sul lungolago nei pressi del Museo della Pesca. Primo dei 4 appuntamenti

Prende il via l’edizione magionese della Sagra del Cinema. Giovedì 6 agosto il grande schermo gonfiabile debutterà sul lungolago di San Feliciano, nei pressi del Museo della Pesca, per il primo dei 4 appuntamenti previsti in collaborazione con il Comune di Magione e con le Pro loco del territorio. A San Feliciano, alle 21.30 a ingresso gratuito, verrà proiettato Birdman, di Alejandro G. Iñárritu, con Michael Keaton, Edward Norton ed Emma Stone e, in collaborazione con la Pro loco San Feliciano, nel pieno spirito della kermesse cinegastronomica ideata dall’associazione MenteGlocale, sarà possibile gustare assaggi di pesce di lago, fritti, primi e tante altre prelibatezze accompagnate dai vini del territorio.

A Magione la Sagra del Cinema tornerà poi sabato 22 agosto a San Savino (in collaborazione con la Pro loco San Savino) e giovedì 27 agosto ad Antria (in collaborazione con la Pro loco Vivi il Paese), prima dell’ultimo appuntamento speciale in occasione del Festival delle Corrispondenze di Monte del Lago, a settembre. Le serate, ad ingresso gratuito, si terranno all’aperto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, pertanto si raccomanda di raggiungere i luoghi delle proiezioni con il dovuto anticipo.