Mercati settimanali: tutto bene a Magione e San Feliciano. Qualche preoccupazione per il rischio di assembramenti nel week end al Trasimeno

Partenza positiva per la ripresa dei mercati settimanali di Magione capoluogo, in piazza Giacomo Matteotti, che si tiene il giovedì mattina e per quello di San Feliciano il venerdì.

“Un mercato solo alimentare e con distanze ampliate – spiega l’assessore alle attività produttive Silvia Burzigotti – che ha visto un regolare afflusso di gente che finalmente ha potuto iniziare a rivivere una forma di normalità. La collaborazione tra uffici comunali e ambulanti, assieme all’accortezza degli avventori, ha garantito un movimento ordinato e pienamente rispettoso delle regole”.

Preoccupazione invece per il rischio assembramenti al Trasimeno nel weekend che si prospetta all’insegna del bel tempo e che potrebbe, di conseguenza, invitare anche persone provenienti da fuori comune a frequentare le rive del lago. Si ricorda pertanto che non sono permessi: picnic, prendere la tintarella in spiaggia o in altre aree pubbliche, assembramenti di qualunque genere, attività ludiche o ricreative, sport di squadra. Si può invece, se si è in possesso della licenza di pesca, pescare da soli, quindi non in compagnia di amici o parenti. Gli agenti della polizia municipale, coordinata e indirizzata dal comandante Mario Rubechini e dal vicesindaco con delega Massimo Lagetti, al fine di garantire la sicurezza sanitaria di tutti, continuerà ad esercitare, come sempre dall’inizio dell’emergenza, la massima severità rispetto a comportamenti superficiali o pericolosi per sé e per gli altri al fine di non rendere vani i sacrifici fatti fino ad ora per la superficialità di poche persone.

Il quadro sanitario a Magione nella giornata odierna è il seguente: un positivo ricoverato, 19 guariti, 5 in isolamento, 392 isolamenti conclusi.