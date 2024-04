Umbriafiere, presentato progetto di restyling, ampliamento e nuova area espositiva

Tesei: “Un’opera che l’Umbria attende da tempo”

“Oggi presentiamo un’opera che l’Umbria attende da tempo perché il centro fieristico Umbriafiere è via via diventato un punto di riferimento non solo per il centro Italia, ma per tutto il paese. Umbriafiere è infatti oggi una società partecipata regionale ben amministrata, sana e solida che abbiamo rivitalizzato con nuove fiere, con la realizzazione anche di concorsi e con un occhio a convention e grandi eventi”.

È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto di restyling di Umbriafiere.

“Il centro fieristico – ha detto la Presidente -, che sorge in un’area strategica e nevralgica della nostra regione, ha bisogno, per crescere ancora, di diventare una struttura moderna ed all’avanguardia dove ospitare eventi importanti per la nostra economia. Ed in questo ambito di notevole importanza sono i progetti che stiamo realizzando, anche a livello infrastrutturale, per dotare l’area di collegamenti sempre più efficienti e moderni. Grazie alla struttura regionale, al Comune di Bastia e all’advisor dell’operazione Gepafin, abbiamo finalmente tutte le carte in regola per realizzare questa opera che la nostra regione merita”.

Entrando poi nel merito del progetto, la presidente ha detto che “il costo complessivo dell’intervento è di circa 6,1 milioni di euro e prevede il restyling dei tre padiglioni nella parte dell’impiantista, pavimentazione, illuminazione, sistema infissi, involucro architettonico, passerelle di collegamento, piazzali di parcheggio, restyling della palazzina antistante e condizionamento del padiglione n.9. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 6,1 milioni di euro, salvo ulteriori valutazioni in sede esecutiva.”

Come sapete – ha concluso Tesei – l’utilizzo di risorse regionali provenienti dal fondo sviluppo e coesione ci impegna ad un piano tempi-azioni molto preciso, secondo progettualità che abbiamo già depositato e che garantirà una realizzazione, ne siamo certi, secondo i tempi previsti.

” Vorrei ringraziare la Presidente Tesei e la Regione Umbria per aver dimostrato sensibilità verso il centro fieristico – ha dichiarato il Presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri. Era infatti necessario intervenire subito perché le strutture sono datate ed hanno necessità impellente di essere ammodernate così da consentire anche attività diverse da quella prettamente fieristica. Ci troviamo – ha aggiunto – in un contesto che si colloca tra le città più belle dell’Umbria e quindi questo progetto rappresenta un’ulteriore opportunità per far conoscere e visitare il nostro territorio”.

Per il Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti –