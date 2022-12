Alto Tevere, le discoteche spengono la musica dopo la morte dei ragazzi nell’incidente

Annullati tutti gli eventi di questa sera in segno di lutto

Le luci e la musica delle discoteche rimangono spente” in Altotevere questa sera, dopo la morte di quattro ragazzi in seguito a un incidente stradale la scorsa notte a San Giustino Umbro.

“Le direzioni dei locali comunicano – in un messaggio delle discoteche Clover, Formula e Lo Scorpione, pubblicato su Facebook – di avere annullato tutti gli eventi di questa sera, sabato 3 dicembre, in segno di lutto per la scomparsa di quattro giovani vite stroncate da un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte.

Un piccolo gesto di fronte all’immane tragedia che ha colpito le famiglie alle quali va il nostro sincero cordoglio. In questo triste momento restare in silenzio è la sola cosa che ci sentiamo di dire”.

“Non ci sono parole da aggiungere – scrive uno dei tre locali – ci stringiamo al dolore delle famiglie ed amici”.

I quattro ragazzi morti erano reduci da una festa di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana proprio per andare in discoteca, quando è avvenuto l’incidente.