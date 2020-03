Coronavirus: la Presidente Tesei chiede collaborazione alle cliniche private. Chiesta la disponibilità a fornire dispositivi e apparecchiature alle Aziende sanitarie pubbliche



In relazione all’emergenza legata alla pandemia da covid-19, la Regione Umbria ha chiesto ad alcune strutture sanitarie private (Lami, Porta Sole, Liotti, Villa Fiorita, Villa Aurora) la disponibilità a fornire alle Aziende sanitarie pubbliche alcuni dispositivi e apparecchiature. In particolare, quei presidi utilizzati nelle sale operatorie e qualunque altra strumentazione utile per l’assistenza a pazienti da destinare a terapie sub-intensive e/o intensive. Il tutto prendendo atto che è già stata data indicazione dalla Regione alle strutture sanitarie private di sospendere tutte le attività programmate e procrastinabili, fatte salve, quindi, le urgenze in atto.

“Appare chiaro che il sacrificio richiesto in questo momento di difficoltà – ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei – si rende necessario per garantire a tutta la nostra comunità cure adeguate ed assistenza continuativa. Ringrazio fin da ora per il fattivo ed importante contributo che le strutture contattate vorranno dare allo sforzo in atto per il contenimento e la cura della pandemia. Ora, più che mai, è necessario fare squadra. Sono certa che ognuno di noi sia pronto a fare la propria parte per il bene comune”.

Dalla seduta odierna, inoltre, la Giunta regionale dell’Umbria si riunisce in videoconferenza.