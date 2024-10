Tutte le caratteristiche del progetto “Umbria Green Holidays” (Umbriagreenholidays.it) sono state illustrate durante il TTG di Rimini davanti ad una prestigiosa platea, quella del mondo del turismo internazionale.

Dalla rete di imprese “Viaggio nel cuore dell’Umbria”, costituita da agriturismi, aziende agricole, operatori del turismo rurale, è nato infatti “Umbria Green Holidays” per la promozione di un turismo consapevole e sostenibile.

A presentarlo ora a Rimini, all’interno dello stand della Regione Umbria, sono stati Gino Martinelli, presidente della rete “Viaggio nel cuore dell’Umbria”, il prof. Nello Fiorucci e il tour operator “Il circolo degli esploratori”. Sono stati così raccontati i valori aggiunti della rete in una prospettiva di vendita ad un mercato internazionale.

A concludere gli interventi è stato il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, il quale ha sottolineato anche le scelte fatte dall’associazione di categoria e dal mondo agricolo a supporto di una rete che ha come obiettivo quello di promuovere un nuovo modo di scoprire il territorio, attraverso il coinvolgimento delle imprese del settore agroturistico, basato sulla valorizzazione e riscoperta degli attrattori naturalistici, del patrimonio ambientale, dell’enogastronomia territoriale e ovviamente dei borghi e delle bellezze culturali che caratterizzano l’Umbria.

Un progetto innovativo che facendo leva su zone speciali di conservazione, veri e propri scrigni di sostenibilità e biodiversità, vuole considerare l’Umbria come un unico e grande parco naturale diffuso per proporre un turismo di qualità con le migliori soluzioni per una vacanza verde in Umbria dove trovare l’agriturismo per soggiornare, mangiare e vivere un’esperienza rurale e scoprire le bellezze naturali con itinerari affascinanti.

Attualmente sono circa 40 i soggetti e le strutture coinvolte insieme a 55 siti poco conosciuti della rete regionale Aree Natura 2000, ma anche 7 parchi regionali e 1 parco nazionale, oltre ad 80 sentieri per più di mille km di percorsi. Con l’obiettivo, sempre più vicino e a progetto completato, di arrivare ad avere almeno una struttura come “centro visita” per ogni area interessata: sono 95 in totale quelle di Aree Natura 2000, quasi una per ognuno dei 92 comuni della regione.

Il progetto “Umbria Green Holidays” punta quindi ad integrare l’offerta base delle aziende aderenti, già ricca e diversificata, con proposte di attività ed esperienze centrate sulla valorizzazione degli ambienti naturali (aree naturali protette in primo luogo) e delle attività in essi praticabili (camminare, andare in bici o a cavallo, ecc…).

www.umbriagreenholidays.it

info@umbriagreenholidays.it