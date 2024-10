“Conserva”, il taglio del nastro del salone della conservazione si terrà alle ore 15.30 presso la Sala Frau di Spoleto,

“Conserva”, il Salone dell’arte della conservazione che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre a Spoleto, aprirà domani la sua prima edizione alla presenza di Leandro Amato, il protagonista del film “Come ogni mattina”, dedicato al pane di Strettura. Il taglio del nastro si terrà alle ore 15.30 presso la Sala Frau di Spoleto, dove sarà proiettato il mediometraggio, che vedrà la partecipazione, accanto ai rappresentanti delle istituzioni, anche dell’autore e regista Claudio Rossi Massimi, e della produttrice Lucia Macale, di Imago film videoproduzioni.

“Conserva” è L’appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono approfondire l’evoluzione delle tecniche di conservazione del cibo e i temi legati alla sostenibilità e all’etica alimentare. Oltre alla mostra mercato dei produttori in Piazza Pianciani, l’evento ospiterà una serie di laboratori e talk gastronomici gratuiti negli spazi della Casina dell’Ippocastano, aperti al pubblico su prenotazione tramite www.saloneconserva.it

Tra i protagonisti, esperti del settore come Giorgione, noto per il suo approccio tradizionale alla cucina che per l’occasione tratterà il sale dolce di Cervia (sarà presente il presidente della salina Giuseppe Pomicetti), e Giuseppe Coletti, fondatore di Authentico, che terranno workshop dimostrativi sulla conservazione alimentare.

Il programma della giornata inaugurale (sabato 12) include il laboratorio “Sottovetro” (dalle 15 alle 16), dedicato a marmellate e confetture di frutta fatte in casa, tutti i segreti per farle in sicurezza e nel rispetto del gusto, a cura della Fattoria Biologica Patrice. I laboratori proseguiranno durante il weekend, esplorando le tecniche di conservazione come il sottosale e il sottolio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di imparare dai migliori artigiani del settore. Domenica, toccherà ad esperti come Paolo Vetrano di Callipo Group che spiegherà come “fare il tonno sott’olio a casa. Quali rischi e quali sicurezze?”, e Giuseppe Coletti con il talk “La sicurezza e la tracciabilità nel settore delle conserve, come scoprire tutto il percorso che ha fatto la materia prima, dal campo alla forchetta, passo dopo passo”.Verrà dimostrata praticamente come utilizzare una nuova tecnologia e cosa può scoprire il consumatore dal suo smartphone. Si parlerà così di tecnologie innovative come la blockchain, utili per garantire la qualità dei prodotti alimentari. E ancora: “Come realizzare la cagliata e la mozzarella a casa”, a cura di Cosimo Romito e Claudio Spallaccia di Inaf Umbria; mentre dalle 16 alle 17, laboratorio del gusto a cura di Slow Food Umbria “La bella storia della Merangola“, un frutto antico da cui si producono olio agrumato, birra artigianale, marmellata, liquore, salumi e molto altro, rendendolo un tesoro gastronomico straordinario. Dalle 17 alle 18, laboratorio dimostrativo “Sottoaceto”. I quick pickles, come realizzare i sottaceti facili, dai fiori all’uva di stagione, a cura di Gigì Passera “Le sorelle passera”.

Lunedì 14, sarà invece l’occasione per un approfondimento più scientifico. Dalle 10 alle 13, nell’ex Chiesa S. Agata, si terrà il convegno: “L’arte della conservazione alimentare: dalle tecniche tradizionali alle nuove tecnologie. Tra passato e futuro: storia, nutrizione, etica e tendenze”. All’appuntamento interverranno: Andrea Sisti, sindaco del Comune di Spoleto e agronomo; Giorgio Barchiesi, Giorgione, “Sale, olio e aceto, i custodi del gusto”; Giuseppe Pomicetti, presidente della Salina di Cervia, “Il sale dolce di Cervia”; Guido Farinelli, storico dell’alimentazione e giornalista, “Il tempo del cibo. L’uomo e la sfida della conservazione alimentare”; Giulio Gigli, chef ristorante UNE, “Vecchio metodo di conservazione per affrontare nuove esigenze”. A moderare l’incontro sarà Maurizio Pescari, giornalista, esperto enogastronomico.

“Conserva” è un’iniziativa ideata e organizzata da Anna Setteposte (Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srl) e AC Company Srl, patrocinata dal Comune di Spoleto e finanziata con PSR Umbria 2014/2020 – Misura 16. L’evento fa parte del progetto “Vivi le terre del Ducato di Spoleto”, volto a valorizzare le filiere corte e i prodotti locali a km zero, coinvolgendo 15 aziende del territorio.