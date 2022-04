Umbria, costituito il comitato per il sì al referendum sulla giustizia

Fissato in coincidenza con le amministrative il 12 giugno

Si è costituito in Umbria il comitato per il sì ai cinque referendum sulla “giustiziagiusta”.

Ne fanno parte, fra gli altri, Valter Biscotti, Antonio De Angelis, Mauro Fonzo e Marco Grosso.

Il voto popolare sui quesiti referendari è fissato in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa, il 12 giugno prossimo.

Il comitato si è presentato, a Perugia in piazza Matteotti simbolicamente davanti al palazzo di giustizia.

I promotori ritengono “un piccolo passo nella giusta direzione quanto appare contenuto nella cosiddetta riforma Cartabia. Ma tutto questo – dcono – ancora non basta”.

In questo spirito, il comitato sollecita al voto referendario un “convinto sì ai cinque quesiti”.

“Con il risultato positivo ai quesiti referendari, infatti – spiega – si tornerebbe a un più un rigoroso rispetto dei limiti del dettato costituzionale nella amministrazione della giustizia. Ne deriverebbero evidenti vantaggi per la libertà, la democrazia e l’interesse del popolo italiano ad una giustiziagiusta”.

“È importante innanzitutto andare a votare – sottolinea l’avv.Valter Biscotti promotore del comitato – perché una larga partecipazione al voto significherebbe un segnale di crescente insoddisfazione da parte dei cittadini sul sistema giustizia in generale al di là dei quesiti specifici”. L’ avv. Antonio De Angelis ribadisce come “i referendum del 12 giugno costituiscano l’unica occasione per riformare la giustizia. La riforma attualmente in discussione alla Camera, pur contenendo novità apprezzabili, e’ troppo timida rispetto allo strapotere della Magistratura, che ha caratterizzato l’ultimo trentennio in Italia”. L’ avv.Mauro Fonzo ricorda il rigoroso rispetto dell’obbligo di terzietà del giudice e il necessario abbandono di ogni suggestione correntizia. Indispensabile pertanto – osserva – una concreta riforma del Csm.

Marco Grosso ha illustrato come la campagna referendaria che sarà presente in tutti i comuni piu importanti dell’Umbria, apprezzando, come tutti, l’abbinamanto alle Comunali.