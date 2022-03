Umbertide rafforza il sistema di videosorveglianza del territorio

Una nuova telecamera per monitorare piazza del Mercato

Si implementa il sistema di videosorveglianza nel capoluogo per permettere ancor più sicurezza. Da alcuni giorni è entrata in funzione una nuova telecamera installata nell’area del centro storico, più precisamente in via Vittorio Veneto. Lo strumento riprenderà l’area di piazza del Mercato, posizionata sotto la Rocca, luogo in cui si svolgono anche molti dei principali eventi della vita cittadina come ad esempio il mercato del mercoledì, eventi musicali e altre iniziative. Si tratta di di una telecamera di contesto grandangolare posizionata in seguito ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche che sono stati compiuti nell’area e alla nuova passerella che collega la via con piazza Mazzini e la Collegiata. Grazie all’ampia profondità di ripresa, la telecamera consentirà di videosorvegliare un’area molto vasta nella parte sottostante la Rocca, aggiungendo così un controllo importante in un’area caratterizzata dalla concentrazione di persone in specifiche occasioni ma anche nelle giornate del mercato settimanale.