Umbertide, Pineta Ranieri: 23 lampioni in arrivo

Arrivano 23 lampioni per la fruizione in tutta sicurezza dell’area verde anche nelle ore serali

Alla Pineta Ranieri sono stati installati i lampioni che consentiranno l’illuminazione anche nelle ore serali per un utilizzo ancora più sicuro da parte dei cittadini.

L’illuminazione presso l’area verde è una novità assoluta. In tutto sono stati montati 23 punti luce lungo tutto il percorso principale della Pineta che va dall’ingresso di via Roma fino a quello di via Alfonsine.

L’intervento si aggiunge agli altri eseguiti o in fase di ultimazione provenienti dai 180mila euro erogati dalla Regione Umbria per la messa in sicurezza e la riqualificazione della Pineta e del Bosco del Macchione

Le altre operazioni hanno riguardo la creazione di un unico percorso della lunghezza di circa 1,5 km e un nuovo ingresso sul lato sud in corrispondenza di via Martiri delle Foibe.

E’ stato inoltre consolidato l’argine destro del fosso Rio e sono stati realizzati nuovi attraversamenti dei vari tratti del corso d’acqua.

Sempre lungo il viale principale della Pineta è in programma una nuova linea di acquedotto, allacciata alla rete idrica comunale, con la realizzazione di due fontanelle pubbliche.

Infine, tra pochi giorni presso l’area verde saranno installati nuovi tavoli, nuove panchine e attrezzature.

A tutto ciò si inserisce il taglio di piante vecchie e pericolose dopo una perizia agronomica, la pulizia del sottobosco e la messa dimora di nuovi alberi.