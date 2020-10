Umbertide: le scuole Di Vittorio e Monini premiate con il certificato di qualità nazionale eTwinning. Doppio riconoscimento per il II Circolo di Umbertide che con la scuola primaria “G. Di Vittorio” e la scuola dell’infanzia “Marcella Monini” ha ottenuto il certificato di qualità nazionale eTwinning rispettivamente per i progetti “My Poem My Song My Picture” e “I feel you”

Nell’anno scolastico 2019/2020 e soprattutto in un momento molto difficile a causa della sospensione delle attività didattiche dovuta alla pandemia da Covid -19, i due plessi hanno infatti portato avanti con impegno e dedizione i progetti pianificati attraverso la collaborazione tramite TIC di insegnanti e alunni non solo di scuole italiane, ma anche di Paesi diversi.

La condivisione e l’interazione tra le classi partner è avvenuta all’interno di un’area virtuale detta “TwinSpace”, uno spazio di lavoro online pensato per incentivare la partecipazione diretta degli alunni e consentire di personalizzare il progetto didattico a distanza.

“My Poem My Song My Picture” ha coinvolto gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria “G. Di Vittorio” che sono riusciti a familiarizzare con la lingua inglese e hanno acquisito una buona competenza digitale. Alcuni prodotti sono stati realizzati in modalità cooperativa con strumenti digitali collaborativi ed interessanti.

Con “I feel you” tutte le classi della scuola dell’infanzia Monini hanno inteso condividere con altri Paesi il progetto di plesso e di Circolo incentrato sulla consapevolezza emotiva come base di una buona cittadinanza, realizzando anche laboratori sulle emozioni, in particolare sulla gioia, la paura, la tristezza e la rabbia. Da questo percorso ne è uscita una bellissima collaborazione che è continuata in DAD soprattutto con un’altra scuola italiana, quella di Casalmaggiore di Cremona, e la scuola di Humpolec nella Repubblica Ceca, con le quali gli scambi sono continuati anche attraverso collegamenti via Skype.

ETwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.

L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.