Umbertide, interventi straordinari di risparmio energetico

Per fronteggiare gli aumenti delle tariffe dell’energia elettrica

Con delibera della giunta comunale è stata approvata una serie di interventi straordinari di risparmio energetico, al fine di fronteggiare gli aumenti delle tariffe relative alle utenze di luce e gas. Tale intervento è reso necessario dai forti aumenti che le utenze hanno subito a partire dalla fine del 2021 e in particolar modo dal mese di luglio 2022, con consistenti oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale.

A partire dal 2 novembre verrà anticipato alle ore 22.00 lo spegnimento dell’illuminazione pubblica presso i monumenti e alcuni giardini e parchi cittadini: Parco Ranieri, Pineta Ranieri, Parco dietro ufficio postale, Giardinetti Collegiata, Giardinetti bar Giardino, Parco adiacente La Piattaforma, Parco Lido Tevere, Parco Reggia, Parco Rio, Parco campo sportivo USU, Parco Molino Vitelli, Parco Niccone, Parco CVA Pierantonio, Piazza del mercato, Parco scuola secondaria di primo grado Mavarelli Pascoli, Parco Madonna del Sodo Preggio, Parco Preggio zona Rocca; spegnimento luci dei merli della Rocca dalle ore 22:00 ad eccezione dei giorni dal 24 al 31 dicembre 2022; sostituzione di tutti i dispositivi crepuscolari con orologi astronomici, al fine di ottimizzare le accensioni e gli spegnimenti delle luci aggiungendo un ritardo nell’accensione serale di 15 minuti ed un anticipo dello spegnimento mattutino di 15 minuti.

A partire dal 7 novembre verranno riformulati gli orari di apertura della Biblioteca Comunale che saranno i seguenti: lunedì (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.15 alle 19.15), martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (dalle 15.15 alle 19.15), sabato (dalle 09.00 alle 13.00).

“A partire dal mese di luglio, l’incremento del costo delle utenze ha subito una ulteriore accelerata che sta mettendo in difficoltà tutti i Comuni umbri e italiani compreso il nostro – dice l’Amministrazione Comunale di Umbertide – Pertanto si è reso necessario adottare alcune misure per contenere i consumi e di conseguenza l’aumento spropositato dei costi, senza compromettere l’efficienza dei nostri servizi ai cittadini. Le misure che sono state messe in atto non risolvono del tutto il problema e quindi serve un sostegno concreto dello Stato nei confronti degli enti locali, al pari di famiglie e imprese”.

Inoltre, il tema dei rincari energetici è inevitabilmente oggetto di discussione all’interno dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani dell’Umbria al quale il Comune di Umbertide partecipa attivamente, con l’intento di individuare ulteriori soluzioni condivise.