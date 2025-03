UBeer 2025: torna a Perugia il Festival della Birra Artigianale Umbra

Dal 30 maggio al 1 giugno, tre giorni in cui sarà dato spazio a 17 produttori e 10 food truck, per completare così la proposta eno-gastronomica.

Ma non solo: conferenze tematiche, musica, area relax e sport, attività all’aria aperta e molto altro per un evento ideato e organizzato ancora dall’associazione Open Mind.

PERUGIA – L’associazione Open Mind annuncia il ritorno di UBeer, con la seconda edizione del festival della birra artigianale umbra che si terrà il 30, 31 maggio e 1 giugno e ancora nell’accogliente cornice del Barton Park di Perugia.

Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 utenti, UBeer 2025 si preannuncia ricco di novità e di sorprese. Prima tra tutte la presenza di 17 birrifici artigianali, con produttori esclusivamente di provenienza umbra (13 quelli presenti nel 2024), oltre che 10 food truck, per completare la proposta eno-gastronomica.

Spazio ancora anche a LadyBug Kombucha, giovane progetto che porta sulla scena locale una bevanda analcolica, frizzantina e dissetante.

L’organizzazione metterà a disposizione dei produttori aderenti degli stand, in cui i vari operatori promuoveranno i loro prodotti ed effettueranno la somministrazione ai visitatori della manifestazione, a seguito dell’esibizione e ritiro del token Ubeer (disponibile sia online che alle casse dell’evento). Gli stand saranno operativi dalle prime ore del pomeriggio, per terminare a mezzanotte circa.

Nelle zone dell’evento, oltre le attività di degustazione, saranno anche organizzate conferenze e dibattiti, con lo scopo di informare i partecipanti alla manifestazione sulle dinamiche principali del settore e sensibilizzare su alcune tematiche d’interesse sociale.

Oltre a talk e conferenze, dal pomeriggio fino a tarda sera i partecipanti dell’evento potranno ascoltare i suoni dei migliori artisti live e dj set presso la Barton Arena che ospiterà i migliori artisti e dj della regione, che verranno presto svelati.

Inoltre, tante attività saranno dedicate anche ai più piccoli, con animazioni e giochi, per rendere ancora più suggestiva ed inclusiva la manifestazione. Oltre alle animazioni, sarà presente anche un’area per lo sport e per il tempo libero, accessibile a tutti.

Tante le collaborazioni confermate dell’edizione 2024, tra cui quella con il CERB, con Luppolo Made in Italy e con CIA Umbria. Sono in corso di definizione numerose altre partnership che renderanno l’edizione UBeer 2025 un appuntamento da non perdere per tutti gli esperti di settore, i produttori e gli amanti della birra artigianale.

Sulle pagine ufficiali dell’evento e sul sito internet Ubeer.it saranno presto disponibili tutte le informazioni, su come acquistare in preorder i ticket degustazioni e sui nomi dei birrifici, dei food truck e degli ospiti dell’edizione 2025. L’accesso all’area è sempre libero e gratuito per tutti e tre i giorni di evento.

#UBeer2025