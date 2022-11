Tutto esaurito per l’edizione 2022 del Winter Love Film Festival

Grande successo per l’edizione 2022 del Winter Love Film Festival che si è svolto a Perugia dal 25 al 26 novembre tra la libreria Feltrinelli e Palazzo dei Priori.

“La tematica dei fragili – commenta il direttore artistico Daniele Corvi – ha coinvolto la cittadinanza, che ha dato un’ottima risposta sia come partecipazione che come coinvolgimento. Da segnalare una nutrita presenza di giovanissimi, che è un bel segnale in ottica di formazione. La formula di coniugare momenti di riflessioni sociali con dimostrazioni pratiche e eventi di puro intrattenimento ha dunque pienamente funzionato. È stata anche un’ottima occasione di confronto con operatori sociali e tutori dell’ordine che hanno veramente a cuore la difesa dei fragili. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti a cominciare dal Comune di Perugia, agli ospiti illustri quali il professor Paolo Cendon, la dottoressa Gemma Brandi e la regista Andrea Simonella, che hanno portato importanti contributi secondo le loro esperienze tra diritto, impegno sociale e cinema. Valore aggiunto anche le eccellenze del territorio come Mario Benedetti, la professoressa Cristina Costantini, Mamo Donnari, Salvatore Maria Micciché, Michelangelo Cardinaletti persone che hanno sicuramente arricchito la manifestazione, rafforzando il legame con il territorio. Un plauso poi alla Filarmonica di Pila che ha realizzato un magnifico concerto con una sala dei Notari gremita con un pubblico di tutte le età unito dall’amore per il cinema e l’impegno sociale. Questo Winter ci offre molti spunti per la nona edizione di fine giugno che è già in cantiere”.