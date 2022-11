L’Umbria ricorda Luca Palmerini

Alla Pontevecchio la prima edizione del memorial. Intitolata all’ex giocatore ed allenatore la tribuna del Palasport di Ponte San Giovanni

L’Umbria della pallacanestro ha onorato nel migliore dei modi uno dei suoi “figli” più illustri. Gioia e commozione al palazzetto dello sport di Ponte San Giovanni per la prima edizione del memorial dedicato alla figura, amatissima, di Luca Palmerini, ponteggiano doc, giocatore ed allenatore sopraffino. Uno di quei personaggi che non si dimenticano: buono, disponibile, sempre sorridente, un leader vero.

Al “Ponte”, proprio a pochi metri da dove Luca ha abitato per tanto tempo con la sua famiglia, il memorial, dedicato alle formazioni under 17 in cui Luca ha militato come giocatore ed allenatore, è andato alla “sua” Pontevecchio, davanti a Perugia Basket, Gubbio e Gualdo.

Ma il risultato è passato in secondo piano, visto che l’attenzione di tutti è andata ad un gesto non scontato, ma fortemente voluto dalla sua famiglia, dagli amici e dall’Amministrazione comunale: si tratta dell’intitolazione della tribuna del “PalaCestellini” proprio a Luca Palmerini. Un modo per suggellare il legame del bomber-coach al quartiere che l’ha visto nascere e diventare protagonista nella palla a spicchi. Bellissima la cerimonia di scopertura della targa, davanti ad un pubblico numeroso, alla presenza della famiglia di Luca ed, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Perugia, dell’assessore allo sport Clara Pastorelli e del consigliere Paolo Befani. Presente anche il consigliere Lorenzo Mattioni.