Travolto dalle lame della motozappa: intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto anche un’ambulanza con il supporto dell’elisoccorso per il trasporto sanitario

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, la squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale è intervenuta per un soccorso a una persona.

Un uomo di circa 60 anni, mentre era impegnato in lavori con la motozappa all’interno dell’orto di pertinenza della propria abitazione, è rimasto coinvolto in un incidente, venendo travolto dalle lame dell’attrezzo per cause ancora in fase di accertamento.

All’arrivo sul posto, la squadra ha provveduto a estrarre l’infortunato, che, dalle prime valutazioni, non presentava pericolo di vita. Le ferite riportate hanno interessato gli arti, senza coinvolgere organi vitali.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza e con il supporto dell’elisoccorso per il trasporto sanitario.