Oggi nella Chiesa dell’Istituto Serafico di Assisi dove la giovane donna lavorava come operatrice socio sanitaria

Si è svolto oggi pomeriggio il funerale di Eliza Stefania Freru, la 29enne uccisa con un colpo di pistola alla nuca a Gaifana, Gualdo Tadino, dal marito Daniele Bordocchia, guardia giurata 38enne che si è poi suicidato. L’ultimo saluto ad Eliza è stato celebrato nella chiesa dell’Istituto Serafico di Assisi dove la donna lavorava come operatrice socio sanitaria e dove era benvoluta. Proprio l’Istituto, all’indomani della tragedia, infatti aveva già ricordato Eliza con una cerimonia di commemorazione

Alle esequie hanno partecipato anche la presidente della Regione Stefania Proietti, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il vice sindaco di Assisi, Valter Stoppini. “Ieri ho incontrato la madre e la sorella di Eliza per esprimere vicinanza e affetto – ha detto quest’ultimo – in un momento così drammatico. Oggi ho partecipato al funerale per testimoniare la mia solidarietà personale e quella di tutta la comunità assisana, ma anche per lanciare il messaggio che tutti, istituzioni e cittadini, abbiamo il dovere di tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere, che è sempre più profondo e diffuso, mettendo in campo tutte le azioni possibili per prevenirlo e contrastarlo”.

Una vicenda che inevitabilmente ha lasciato un segno profondo nella comunità locale e non solo e che non può, non deve lasciare indifferenti. E’ fondamentale prevenire e rendere consapevoli, sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.

