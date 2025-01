Al Lyrick Maurizio Micheli ed Elisabetta Mandalari in Nessuno è perfetto

Sabato 18 gennaio alle 21.15, nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria

Maurizio Micheli ed Elisabetta Mandalari per il prossimo spettacolo in scena al Teatro Lyrick di Assisi dove sabato 18 gennaio alle 21.15, nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, arriva “Nessuno è perfetto”.

Sul palco – In un modesto albergo di una città di provincia Italiana, un attore di scarso successo incontra una ragazza di un imprecisato paese dell’ Est che si occupa di moda. È la famosissima sera Luglio 2006, quando l’Italia vinse i mondiali di calcio. “Campioni del mondo! Campioni del mondo!”. Lui ha rinunciato alla storica partita per corteggiare maldestramente la ragazza e glielo rinfaccia continuamente, lei invece vuole solo bere del vino e parlare con un “simpaticissimo nuovo amico italiano”. Ma per lui questo è impossibile, la sua mentalità di maschio medio italiano non prevede l’amicizia tra uomo e donna anche perché il “simpatico amico italiano” è un “lupo” o almeno crede di esserlo e pensa solo alla sua “preda”. A volte però i lupi devono battere in ritirata quando la cosiddetta “preda” si rivela tutto meno che un agnello. “Nessuno è perfetto” è una piccola storia tragicomica che ironizza sulle debolezze e le paranoie del maschio medio italiano, sempre più medio, sempre più italiano.

